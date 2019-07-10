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РИА Новости

Президент Ливана выразил сожаление в связи с введенными США санкциями

Вчера, 18:25
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Ливана Мишель Аун во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Ливана Мишель Аун во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЕЙРУТ, 10 июл - РИА Новости. Санкции США, введенные против членов парламента Ливана, противоречат ранее озвученным позициям Вашингтона, заявил в среду президент Ливана Мишель Аун.
"Подобные действия, которые повторяются время от времени, противоречат предыдущим позициям США, которые подтвердили приверженность Ливана и его банковского сектора международным договоренностям", - приводит слова Ауна пресс-служба президентского дворца. Договоренности касаются недопущения "отмывания средств" и его использования для поддержки терроризма.
Ливанский лидер выразил сожаление в связи с подобным решением Вашингтона, которое затронуло двух избранных членов парламента. "Вопрос будет обсуждаться с властями США", - отметил Аун.
Во вторник США внесли в санкционные списки одного высокопоставленного представителя движения "Хезболлах", а также двух ливанских политиков, которых поддерживает движение. В список попали представитель службы безопасности движения Сафа Вафик, член ливанского парламента Мухаммад Раад, избранный при поддержке движения, а также политик Амин Шерри, который ранее тоже был парламентарием от "Хезболлах".
Депутат от партии "Хезболлах", против сторонников которых были введены санкции, назвал решение США унизительными для Ливана.
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
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Мишель АунИранСШАЛиванВ мире
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