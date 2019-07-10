Президент Ливана выразил сожаление в связи с введенными США санкциями

Президент Ливана Мишель Аун во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

БЕЙРУТ, 10 июл - РИА Новости. Санкции США, введенные против членов парламента Ливана, противоречат ранее озвученным позициям Вашингтона, заявил в среду президент Ливана Мишель Аун.

"Подобные действия, которые повторяются время от времени, противоречат предыдущим позициям США, которые подтвердили приверженность Ливана и его банковского сектора международным договоренностям", - приводит слова Ауна пресс-служба президентского дворца. Договоренности касаются недопущения "отмывания средств" и его использования для поддержки терроризма.

Ливанский лидер выразил сожаление в связи с подобным решением Вашингтона, которое затронуло двух избранных членов парламента. "Вопрос будет обсуждаться с властями США", - отметил Аун.

Во вторник США внесли в санкционные списки одного высокопоставленного представителя движения "Хезболлах", а также двух ливанских политиков, которых поддерживает движение. В список попали представитель службы безопасности движения Сафа Вафик, член ливанского парламента Мухаммад Раад, избранный при поддержке движения, а также политик Амин Шерри, который ранее тоже был парламентарием от "Хезболлах".