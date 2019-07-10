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2019-07-10T18:43Z
https://ria.ru/20190710/1556397839.html
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РИА Новости

Британия не дала визу российскому дипломату

Вчера, 18:25
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ЛОНДОН, 10 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Власти Великобритании не выдали визу сотруднику российского МИД, который был аккредитован на конференции по свободе СМИ, рассказал журналистам пресс-секретарь российского посольства в Соединенном Королевстве.
Он отметил, что выдача виз российским дипломатам, направляющимся в командировки, остается одной из проблем нынешних отношений Лондона и Москвы. "Но даже в этих условиях невыдача визы представителю МИД России, следовавшему на конференцию, выглядит дико. Британцы сами пригласили российскую сторону принять участие в конференции, сами аккредитовали российского делегата, а затем сами же не выдали ему визу, сорвав поездку", — сказал пресс-секретарь.
Стенд телеканала RT
9 июля, 14:33
Форум свободной прессы без прессы. Почему RT и Sputnik не пустили в ЛондонНа форум свободной прессы в Британию не пустили RT и Sputnik. Причина проста – они не нравятся Лондону. А вот собственные таблоиды, которые публикуют фейки, вполне по душе.
Дипломат добавил, что раньше такие инциденты случались с США, которые отказывали в визах официальным представителям, направлявшимся на мероприятия ООН.
"Теперь эту практику, видимо, берут на вооружение в Лондоне — такое неожиданное проявление находит происходящее на фоне Brexit сближение Великобритании с США. С большим сожалением наблюдаем, как риторика о "глобальной Британии" и "порядке, основанном на правилах" на деле ведет ко все новым нарушениям международного права и общепринятых норм дипломатического общения. Британцы со всей очевидностью предпочитают произвольно установленные "правила" универсально согласованным правовым нормам, а в случае с подобными конференциями обсуждение проблем в узком кругу единомышленников для них предпочтительнее широкой дискуссии с разнообразием мнений", — заключил представитель посольства.
Британское МВД вопросы о выдаче виз в частных случаях не комментирует.
Глобальная конференция по свободе СМИ проходит в Лондоне 10 и 11 июля. Сообщалось, что участие в ней примут делегации из более чем 100 стран, в том числе 60 министров и свыше полутора тысяч журналистов, представителей науки и активистов.
Однако российским телеканалу RT и агентству Sputnik в аккредитации на форум отказали, объяснив это их "активной ролью в распространении дезинформации". Российский МИД потребовал, чтобы Лондон представил конкретные факты, на основании которых было принято такое решение, но никакого ответа от британской стороны так и не последовало.
Офис телеканала RT
7 июля, 14:29
Пушков прокомментировал отказ в аккредитации RT на форум по свободе СМИ
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