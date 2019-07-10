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РИА Новости

Косовский премьер отверг идею разграничения края с Сербией

Вчера, 18:17
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© AP Photo / Visar KryeziuПремьер-министр Косово Рамуш Харадинай
Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай
© AP Photo / Visar Kryeziu
Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил в среду, что нынешняя территория непризнанного государства останется неизменной и неделимой.
Оппозиционная партия "Самоопределение" ранее в очередной раз заявила в Приштине, что косовский "президент" Хашим Тачи ведет секретные переговоры о разграничении или разделе Косово с сербским президентом Александром Вучичем.
"Уважаемые граждане (самопровозглашенной) республики Косово, мы едины и сильны! Никто нас не разделит. Суверенитет и целостность Косово непоколебим, и мы будем защищать их любой ценой", - воззвал Харадинай в Facebook.
Граница между самопровозглашенной республикой Косово и центральной Сербией существует в виде административной линии с КПП. В самом Косово также есть разделение на сербские и косовско-албанские территории. Сербия не признает независимое Косово, но ведет переговоры с албанскими властями в Приштине о нормализации ситуации в крае.
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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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Рамуш ХарадинайСербияКосовоВ мире
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