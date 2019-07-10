Косовский премьер отверг идею разграничения края с Сербией

БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил в среду, что нынешняя территория непризнанного государства останется неизменной и неделимой.

Оппозиционная партия "Самоопределение" ранее в очередной раз заявила в Приштине, что косовский "президент" Хашим Тачи ведет секретные переговоры о разграничении или разделе Косово с сербским президентом Александром Вучичем.

"Уважаемые граждане (самопровозглашенной) республики Косово, мы едины и сильны! Никто нас не разделит. Суверенитет и целостность Косово непоколебим, и мы будем защищать их любой ценой", - воззвал Харадинай в Facebook

Граница между самопровозглашенной республикой Косово и центральной Сербией существует в виде административной линии с КПП. В самом Косово также есть разделение на сербские и косовско-албанские территории. Сербия не признает независимое Косово, но ведет переговоры с албанскими властями в Приштине о нормализации ситуации в крае.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.