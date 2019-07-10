Медведев пообещал рассмотреть снятие санкций с некоторых украинских товаров

Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал рассмотреть просьбу лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко о снятии в одностороннем порядке санкций с некоторых украинских товаров.

В ходе встречи, которая прошла в московском штабе "Единой России", Бойко сообщил, что в продолжение диалога о снятии санкций с некоторых украинских товаров он подготовил предложения, направленные на поддержку украинских предприятий картонно-бумажной отрасли и объектов сельхозпроизводства.