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РИА Новости

Медведев пообещал рассмотреть снятие санкций с некоторых украинских товаров

Вчера, 18:16
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь"
Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии Оппозиционная платформа - за жизнь
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал рассмотреть просьбу лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко о снятии в одностороннем порядке санкций с некоторых украинских товаров.
В ходе встречи, которая прошла в московском штабе "Единой России", Бойко сообщил, что в продолжение диалога о снятии санкций с некоторых украинских товаров он подготовил предложения, направленные на поддержку украинских предприятий картонно-бумажной отрасли и объектов сельхозпроизводства.
"Что касается идеи по отдельным товарным группам, вы мне их передайте, мы их рассмотрим", - сказал Медведев на встрече с руководством политического совета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
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8200679
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Дмитрий МедведевРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это не что иное как предательство российских производителей. Они в тихаря уже сняли ряд ограничений для тех компаний, где участвует Медведчук и компания.
10 июля, 18:19
Стас Титов
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