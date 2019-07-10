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РИА Новости

Москва не видит скрытых сигналов в военных учениях Венесуэлы, заявили в МИД

Вчера, 18:16
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл - РИА Новости. Военные учения в Венесуэле 24 июля призваны укрепить обороноспособность страны, никаких скрытых сигналов Москва в них не видит, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Боевая подготовка личного состава и отработка слаженности действий вооруженных сил в любых ситуациях - это неотъемлемый элемент военной организации в любой стране", - сказал Рябков журналистам.
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"Поэтому говорить о том, что здесь есть некий подтекст или какой-то сигнал, я бы не стал. Это все в рамках той практики, которая универсальна, в любой стране это осуществляется", - добавил замглавы МИД РФ.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в пятницу о новых военных учениях в стране 24 июля, которые пройдут в честь годовщины создания боливарианского флота, для защиты Карибского моря, венесуэльских берегов и границ. По словам президента, это будут гражданско-военные учения для проверки планов по национальной обороне, по защите морей, рек и границ.
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МИД РФСергей РябковВенесуэлаРоссияВ мире
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