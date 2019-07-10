Москва не видит скрытых сигналов в военных учениях Венесуэлы, заявили в МИД

ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл - РИА Новости. Военные учения в Венесуэле 24 июля призваны укрепить обороноспособность страны, никаких скрытых сигналов Москва в них не видит, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Боевая подготовка личного состава и отработка слаженности действий вооруженных сил в любых ситуациях - это неотъемлемый элемент военной организации в любой стране", - сказал Рябков журналистам.

"Поэтому говорить о том, что здесь есть некий подтекст или какой-то сигнал, я бы не стал. Это все в рамках той практики, которая универсальна, в любой стране это осуществляется", - добавил замглавы МИД РФ.