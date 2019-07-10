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РИА Новости

Рябков обсудил с Хейлом дело Уилана

Вчера, 18:13
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вопрос подозреваемого в шпионаже Пола Уилана обсуждался на встрече с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом в Хельсинки.
Встреча Рябкова с замгоссекретаря США прошла в Хельсинки 10 июля.

"Вопрос поднимался, но у нас нет ничего нового или дополнительного к тому, что американцам говорилось многократно, а именно, всё идет в соответствии с нашими процессуальными нормами. Следствие не закончено, когда надлежащие мероприятия в этой части мы выполним, тогда будет уже решаться судом", - сказал Рябков журналистам.

"Но подчеркиваю, что гипотетических обменов, разменов, в том числе применительно к господину Уилану, мы сегодня не вели. Мы обозначили, что готовы к обмену теми лицами, которые отбывают наказание соответственно в США и России, но господин Уилан в этот перечень не попадает. Потому что ему еще не вынесен приговор", - отметил замглавы МИД РФ.
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О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Замглавы ФСИН России Валерий Максименко заявлял, что Уилану в СИЗО ничего не угрожает, а его безопасность "обеспечена в полном объеме".
Уилана также посещали члены Общественной наблюдательной комиссии, которые констатировали, что он содержится в двухместной отремонтированной камере с горячей водой, у него есть холодильник. По мнению ОНК, по условиям содержания у Уилана проблем нет, за исключением того, что ему не разрешают жаловаться во ФСИН на родном языке и отсутствует переводчик. Тем не менее, в его распоряжении англо-русский словарь, отмечали правозащитники.
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