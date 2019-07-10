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2019-07-10T18:11Z
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РИА Новости

Ереванская ТЭЦ возобновила работу

Вчера, 18:11
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ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Ереванская ТЭЦ возобновила работу, приостановленную из-за перебоев с энергоснабжением в стране, сообщил в среду вице-премьер Армении Тигран Авинян.
Ранее Авинян сообщил, что из-за аварии в энергетической системе в среду были отключены Ереванская ТЭЦ и пятый блок Разданской ТЭЦ. По его словам, по всей республике возможны отключения электроэнергии, ведутся работы для решения проблемы до 18.00 мск.
"Ереванская ТЭЦ перезапущена", - написал вице-премьер в Facebook.
Ранее заместитель министра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян заявил журналистам, что в ближайшее время планируется запустить турбогенератор пятого энергоблока Разданской ТЭЦ. Он добавил, что власти хотели запустить Ереванскую ТЭЦ еще раньше, но потребовалось дополнительное исследование.
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Варданян добавил, что причины сбоя будут установлены позднее. По его словам, возможно, что "это произошло из-за перепада напряжения электроэнергии на ТЭЦ в Армении, возможно, эти перепады были в Иране и перекинулись сюда".
Пресс-секретарь мэрии армянской столицы Акоп Карапетян после информации о сбоях с энергоснабжением в стране сообщил, что Служба скорой помощи Еревана работает в чрезвычайном режиме. "
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