ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Ереванская ТЭЦ возобновила работу, приостановленную из-за перебоев с энергоснабжением в стране, сообщил в среду вице-премьер Армении Тигран Авинян.

Ранее Авинян сообщил, что из-за аварии в энергетической системе в среду были отключены Ереванская ТЭЦ и пятый блок Разданской ТЭЦ. По его словам, по всей республике возможны отключения электроэнергии, ведутся работы для решения проблемы до 18.00 мск.

"Ереванская ТЭЦ перезапущена", - написал вице-премьер в Facebook

Ранее заместитель министра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян заявил журналистам, что в ближайшее время планируется запустить турбогенератор пятого энергоблока Разданской ТЭЦ. Он добавил, что власти хотели запустить Ереванскую ТЭЦ еще раньше, но потребовалось дополнительное исследование.

Варданян добавил, что причины сбоя будут установлены позднее. По его словам, возможно, что "это произошло из-за перепада напряжения электроэнергии на ТЭЦ в Армении, возможно, эти перепады были в Иране и перекинулись сюда".