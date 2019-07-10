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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о снижении возраста ответственности для живодеров

Вчера, 18:08
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Проект закона о снижении возраста, с которого наступает уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, с 16 до 14 лет внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Автором инициативы выступает Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
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"Проект федерального закона "О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации" направлен на включение жестокого обращения с животными в число преступлений, ответственность за совершение которых наступает с 14, а не с 16 лет", - говорится в пояснительной записке.
Авторы подчеркивают, что внесение изменений позволит исключить ситуации, при которых антиобщественное поведение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет не находит юридической оценки до момента совершения ими тяжких преступлений против личности.
Правительство России законопроект не поддержало. В отзыве кабмина на инициативу отмечается, что ее авторы не приводят данные, убедительно свидетельствующие о неэффективности действующих норм и необходимости предлагаемых изменений, в частности, результаты анализа статистики, правоприменительной практики, криминологических, социологических, психологических и иных исследований.
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"Кроме того, предлагаемый законопроектом подход не согласуется с государственной политикой Российской Федерации, направленной на создание эффективных превентивных механизмов, препятствующих подростковой преступности, и на поиск новых методов воспитательного воздействия, применяемых в отношении несовершеннолетних, совершивших преступление", - говорится в документе.
Кабмин считает, что предлагаемое законопроектом механическое снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не может быть признано эффективным средством, позволяющим разрешить проблему малолетней преступности, поскольку это может привести к дальнейшей криминализации общества.
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