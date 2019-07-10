В Госдуму внесли проект о снижении возраста ответственности для живодеров

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Проект закона о снижении возраста, с которого наступает уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, с 16 до 14 лет внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Автором инициативы выступает Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

"Проект федерального закона "О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации" направлен на включение жестокого обращения с животными в число преступлений, ответственность за совершение которых наступает с 14, а не с 16 лет", - говорится в пояснительной записке.

Авторы подчеркивают, что внесение изменений позволит исключить ситуации, при которых антиобщественное поведение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет не находит юридической оценки до момента совершения ими тяжких преступлений против личности.

Правительство России законопроект не поддержало. В отзыве кабмина на инициативу отмечается, что ее авторы не приводят данные, убедительно свидетельствующие о неэффективности действующих норм и необходимости предлагаемых изменений, в частности, результаты анализа статистики, правоприменительной практики, криминологических, социологических, психологических и иных исследований.

"Кроме того, предлагаемый законопроектом подход не согласуется с государственной политикой Российской Федерации, направленной на создание эффективных превентивных механизмов, препятствующих подростковой преступности, и на поиск новых методов воспитательного воздействия, применяемых в отношении несовершеннолетних, совершивших преступление", - говорится в документе.