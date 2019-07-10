Рябков дал оценку встрече с Хейлом

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл — РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в ходе консультаций с замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом они попытались найти ресурсы для исправления нынешней сложной ситуации в отношениях стран.

"Пытались найти ресурсы для исправления нынешней сложной ситуации в отношениях США и РФ. Консультации были интенсивными, стороны фокусировались на давних проблемных вопросах", - отметил Рябков.

Встреча состоялась в среду в Хельсинки.

Как заявили в российском МИД по итогам встречи, Рябков на встрече с Хейлом также назвал отказ от попыток давления и учет интересов друг друга залогом конструктивного сотрудничества Москвы и Вашингтона.