Рябков дал оценку встрече с Хейлом

ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл — РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в ходе консультаций с замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом они попытались найти ресурсы для исправления нынешней сложной ситуации в отношениях стран.
"Пытались найти ресурсы для исправления нынешней сложной ситуации в отношениях США и РФ. Консультации были интенсивными, стороны фокусировались на давних проблемных вопросах", - отметил Рябков.
Встреча состоялась в среду в Хельсинки.
Как заявили в российском МИД по итогам встречи, Рябков на встрече с Хейлом также назвал отказ от попыток давления и учет интересов друг друга залогом конструктивного сотрудничества Москвы и Вашингтона.
"Обсуждались возможности повышения эффективности двустороннего взаимодействия в интересах наших стран и решения острых международных проблем. С российской стороны вновь подчеркивалось, что залогом конструктивного сотрудничества России и США является отказ от попыток давления и учет интересов друг друга", - заявили в МИД РФ по итогам встречи.