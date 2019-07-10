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РИА Новости

Рябков дал оценку встрече с Хейлом

Вчера, 18:08
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл — РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в ходе консультаций с замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом они попытались найти ресурсы для исправления нынешней сложной ситуации в отношениях стран.
"Пытались найти ресурсы для исправления нынешней сложной ситуации в отношениях США и РФ. Консультации были интенсивными, стороны фокусировались на давних проблемных вопросах", - отметил Рябков.
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Встреча состоялась в среду в Хельсинки.
Как заявили в российском МИД по итогам встречи, Рябков на встрече с Хейлом также назвал отказ от попыток давления и учет интересов друг друга залогом конструктивного сотрудничества Москвы и Вашингтона.
"Обсуждались возможности повышения эффективности двустороннего взаимодействия в интересах наших стран и решения острых международных проблем. С российской стороны вновь подчеркивалось, что залогом конструктивного сотрудничества России и США является отказ от попыток давления и учет интересов друг друга", - заявили в МИД РФ по итогам встречи.
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МИД РФГосударственный департамент СШАСергей РябковРоссияПолитика
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