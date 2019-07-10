Медведчук попросил Медведева об отмене санкций против украинских компаний

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава стратегического совета, председатель политсовета партии Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым попросил о продолжении отмены санкций в отношении украинских предприятий.

"Мы вернулись к теме тарифов и цен на газ, к отдельным вопросам. Мы попросили продолжить хотя бы пока в одностороннем порядке отмену санкций, которые имеют место в отношении украинских предприятий", - сказал Медведчук журналистам после встречи с Медведевым.