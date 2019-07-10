Действия России мешают развитию двусторонних отношений, заявил Хейл

ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл и замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудили, как на двусторонние отношения влияют вызовы в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, говорится в распространенном в среду сообщении госдепартамента.

"Они обсудили отношения США и России и влияние региональных вызовов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Замгоссекретаря отметил, что в то время как Соединенные Штаты стремятся сузить разногласия и нарастить сотрудничество с Россией по ряду глобальных вызовов, негативные действия России остаются барьером для прогресса в двусторонних отношениях", - говорится в сообщении.