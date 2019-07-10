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РИА Новости

На шоссе в США прошел "дождь из денег"

Вчера, 18:00
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В американском штате Джорджия у бронированного автомобиля, перевозящего деньги, на ходу открылась боковая дверь, и на дорогу вылетели купюры, сообщает WSB Radio.
Как отметил представитель местной полиции Роберт Парсонс, это было "существенное" число купюр. Он уточнил, что раньше видел подобное только в фильмах.
Очевидцы сообщают, что некоторые водители останавливались для того, чтобы подобрать деньги. Парсонс отметил, что они должны будут их вернуть.
Как отмечает радиостанция, к моменту прибытия полиции многие автолюбители уже уехали.
Сотрудник полиции штата Нью-Джерси
21 декабря 2018, 03:58
В США инкассаторы, просыпавшие деньги на дорогу, недосчитались $190 тысяч
652184749
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СШАВ мире
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