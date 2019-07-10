Британский МИД не выполнил требование России по Sputnik и RT

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сутки, которые российский МИД дал Лондону на представление конкретных фактов, на основании которых британская сторона заявила об активной роли Sputnik и RT в распространении дезинформации, истекли.
Именно так МИД Великобритании ранее обосновал отказ аккредитовать эти медиа на "Глобальную конференцию по свободе СМИ".
Ситуация возмутила Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова накануне заявила, что Россия требует от Лондона в течение суток представить конкретные факты, на основании которых было отказано в аккредитации.
Она уточнила, что иначе озвученные обвинения будут расцениваться как клевета, очерняющая деловую репутацию российских СМИ и яркий пример распространения "фейковых новостей".
На просьбу привести конкретные примеры представитель МИД Великобритании посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, который ранее обвинил RT в нарушении вещательного кодекса в семи эпизодах. RT настаивает, что нарушений с его стороны не было. По поводу претензий в адрес Sputnik в британском МИД ничего не ответили.