Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.

По данным журнала, за этот год 29-летняя певица заработала 185 миллионов долларов. Отмечается, что ее тур с альбомом "Reputation", собравшим 226,1 миллиона долларов, официально является самым кассовым в истории США.

При этом ранее альбом "Reputation", который за первую неделю был продан тиражом более двух миллионов, помог Свифт занять второе место среди самых высокооплачиваемых певиц 2018 года в рейтинге журнала.

Второе место среди самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года — у американской топ-модели и владелицы компании по производству косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер, заработок которой журнал оценил в 170 миллионов долларов. Третье место занял американский рэпер Канье Уэст с доходом 150 миллионов долларов. Пятерку лидеров рейтинга замкнули футболист Лионель Месси (127 миллионов) и британский музыкант Эд Ширан (110 миллионов).