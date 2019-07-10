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РИА Новости

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Вчера, 17:58
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© AFP 2019 / Robyn BeckПевица Тейлор Свифт
Певица Тейлор Свифт
© AFP 2019 / Robyn Beck
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
По данным журнала, за этот год 29-летняя певица заработала 185 миллионов долларов. Отмечается, что ее тур с альбомом "Reputation", собравшим 226,1 миллиона долларов, официально является самым кассовым в истории США.
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При этом ранее альбом "Reputation", который за первую неделю был продан тиражом более двух миллионов, помог Свифт занять второе место среди самых высокооплачиваемых певиц 2018 года в рейтинге журнала.
Второе место среди самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года — у американской топ-модели и владелицы компании по производству косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер, заработок которой журнал оценил в 170 миллионов долларов. Третье место занял американский рэпер Канье Уэст с доходом 150 миллионов долларов. Пятерку лидеров рейтинга замкнули футболист Лионель Месси (127 миллионов) и британский музыкант Эд Ширан (110 миллионов).
Отмечается, что большинство попавших в список знаменитостей являются музыкантами (38 человек) и спортсменами (34 человека). Рейтинг был составлен журналом Forbes на основе данных о заработке знаменитостей за период с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019 года до вычета налогов.
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