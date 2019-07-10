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РИА Новости

Рябков заявил, что точек соприкосновения с США по Венесуэле пока нет

Вчера, 17:56
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл — РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в ходе консультаций с замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом обсудил ситуацию в Венесуэле, диалог по этому вопросу был сложным.
"У нас состоялся очень нелицеприятный обмен мнениями с господином Хейлом", - сказал Рябков, комментируя обсуждение темы Венесуэлы на консультациях в Хельсинки.
Здание Министерства иностранных дел РФ
6 июля, 13:21
МИД назвал "концепцию США противодействия России" инструментом пропаганды
При этом он подчеркнул, что, несмотря на "очень большие разногласия", Москва "не уходит от диалога" по этому вопросу.
"Раньше этот диалог шел на разных уровнях и сейчас он идет", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
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МИД РФСергей РябковВенесуэлаРоссияСШАПолитика
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