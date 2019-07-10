Рябков заявил, что точек соприкосновения с США по Венесуэле пока нет

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018

ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл — РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в ходе консультаций с замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом обсудил ситуацию в Венесуэле, диалог по этому вопросу был сложным.

"У нас состоялся очень нелицеприятный обмен мнениями с господином Хейлом", - сказал Рябков, комментируя обсуждение темы Венесуэлы на консультациях в Хельсинки.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на "очень большие разногласия", Москва "не уходит от диалога" по этому вопросу.