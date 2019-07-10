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РИА Новости

Совладелица "Рустави 2" потребовала уволить гендиректора канала

Вчера, 17:55
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© Sputnik / Alexander Imedashvili Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
© Sputnik / Alexander Imedashvili
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Совладелица грузинского телеканала "Рустави 2" Нино Нижарадзе настаивает на увольнении Николоза Гварамии с поста гендиректора. Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на адвоката Георгия Кавлашвили.
Юрист подчеркнул, что грубый выпад гендиректора в ответ на решение президента России Владимира Путина не вводить против Тбилиси санкции дискредитирует "Рустави 2". По его словам, телеканал теряет доверие и уважение телезрителей.
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"Последнее заявление, на наш взгляд, полностью неприемлемо для журналистской деятельности и выходит за все рамки", — сказал Кавлашвили.
По его мнению, руководитель телеканала "осознанно выбрал такую политику". Адвокат подчеркнул, что если остальные партнеры не поддержат идею об увольнении, то "это будет их вина".
Накануне Гварамия выступил в передаче "Акценты" и в крайне грубой форме прокомментировал позицию президента России Владимира Путина, который выступил против санкций в отношении Грузии. В частности, Гварамия сказал, что плевать хотел на экспорт грузинских вин и минеральных вод в Россию, а также пожаловался на то, что его телеканалу "запретили свободно выражать мысли".
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Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля ведущий авторской программы "P. S." Георгий Габуния начал эфир с нецензурной брани в адрес Путина. Поступок ведущего вызвал возмущение у зрителей. Сотни жителей Тбилиси вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить Габунию и Гварамию. Руководство канала назвало ситуацию неприемлемой и отстранило журналиста от работы на два месяца, но извиняться отказалось.
На этом фоне Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность введения санкций против Грузии. Путин такую инициативу не поддержал "из-за уважения к грузинскому народу", но в нижней палате парламента заявили, что пока не планируют отзывать заявление об ограничительных мерах. В правительстве отметили, что уже ознакомились с подготовленным в Госдуме документом, но учтут мнение президента.
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3343064810
Обсудить 11
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Популярные комментарии
А теперь вводить санкции по полной, совсем берега попутали, пускай народ и отдувается за руководство, может и поумнеют.....
10 июля, 18:42
dr.malutin2017 малютин
1400011
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