Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину

Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр и лидер "Единой России" Дмитрий Медведев обсудил в Москве проблему транзита газа с руководством украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Он отметил, что есть два пути выхода из сложившейся ситуации.

Простой вариант — на время сохранить существующие контракты, чтобы углубленно обсудить дальнейшие соглашения.

"Второй вариант, который мы никогда не отрицали, — это вариант консорциума", — сказал Медведев.

Он отметил, что ранее такой подход был "сверхполитизирован", но сейчас это уже в прошлом.

Медведев предложил посмотреть на происходящее "спокойным взглядом".

По словам премьера, страны могли бы вернуться к обсуждению газового вопроса после выборов в Раду и формирования нового правительства на Украине.