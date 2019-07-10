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РИА Новости

Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину

Вчера, 17:51
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь"
Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии Оппозиционная платформа - за жизнь
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр и лидер "Единой России" Дмитрий Медведев обсудил в Москве проблему транзита газа с руководством украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Он отметил, что есть два пути выхода из сложившейся ситуации.
Простой вариант — на время сохранить существующие контракты, чтобы углубленно обсудить дальнейшие соглашения.
"Второй вариант, который мы никогда не отрицали, — это вариант консорциума", — сказал Медведев.
Он отметил, что ранее такой подход был "сверхполитизирован", но сейчас это уже в прошлом.
Медведев предложил посмотреть на происходящее "спокойным взглядом".
По словам премьера, страны могли бы вернуться к обсуждению газового вопроса после выборов в Раду и формирования нового правительства на Украине.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет, как нет и даты следующего раунда переговоров о дальнейшем транзите российского газа через украинскую территорию в трехстороннем формате Россия — Украина — ЕС.
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