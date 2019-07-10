В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

Хердт заметил, что тема не получит большого резонанса в Германии.

"Рассуждения в Die Welt – это такой чисто фейковый вброс с непонятным смыслом", — сказал депутат в интервью телеканалу "360".

Ведущий редактор исторического раздела Die Welt Свен Феликс Келлерхофф ранее опубликовал статью, в которой он утверждает, что на Прохоровском поле не было крупного сражения и, соответственно, Красная армия не одержала в нем победу.

В подтверждение своей позиции журналист привел изыскания британского исследователя Бена Уитли, который нашел в американских архивах аэрофотосъемку боя, сделанную немецкой авиацией. Утверждается, что немцы потеряли всего пять танков, тогда как потери Красной армии составили 235 машин. Действия советских войск в сражении автор статьи назвал "атакой камикадзе".

Сражение под Прохоровкой

Бой под Прохоровкой — противостояние между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы. Оно произошло 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в полосе Воронежского фронта.

Ни одной из сторон не удалось достичь целей, поставленных на 12 июля: немцы не смогли захватить Прохоровку, прорвать оборону Красной армии и выйти на оперативный простор, а советские войска не справились с задачей окружить группировку противника.

Оценки боевых потерь сильно различаются. По данным ведущего научного сотрудника НИИ Военной академии Генштаба Вооруженных Сил России Валерия Маковского, из 670 танков и самоходных артиллерийских установок Красной армии было потеряно 470, немцы недосчитались 50 из 490. А по исследованиям, ссылающимся на данные немецкого Федерального военного архива, общие потери 2-го танкового корпуса СС составили 80 боевых машин.