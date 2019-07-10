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2019-07-10T17:49Z
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РИА Новости

В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой

Вчера, 17:49
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© РИА Новости / Юрий АбрамочкинГосударственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле".
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Хердт заметил, что тема не получит большого резонанса в Германии.

"Рассуждения в Die Welt – это такой чисто фейковый вброс с непонятным смыслом", — сказал депутат в интервью телеканалу "360".

Ведущий редактор исторического раздела Die Welt Свен Феликс Келлерхофф ранее опубликовал статью, в которой он утверждает, что на Прохоровском поле не было крупного сражения и, соответственно, Красная армия не одержала в нем победу.
В подтверждение своей позиции журналист привел изыскания британского исследователя Бена Уитли, который нашел в американских архивах аэрофотосъемку боя, сделанную немецкой авиацией. Утверждается, что немцы потеряли всего пять танков, тогда как потери Красной армии составили 235 машин. Действия советских войск в сражении автор статьи назвал "атакой камикадзе".

Сражение под Прохоровкой

Бой под Прохоровкой — противостояние между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы. Оно произошло 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в полосе Воронежского фронта.
Ни одной из сторон не удалось достичь целей, поставленных на 12 июля: немцы не смогли захватить Прохоровку, прорвать оборону Красной армии и выйти на оперативный простор, а советские войска не справились с задачей окружить группировку противника.
Подбитый фашистский танк в районе станции Прохоровка в ходе сражения на Курской дуге в 1943 году
Вчера, 15:59
Мединский прокомментировал призыв снести памятник павшим под Прохоровкой
Оценки боевых потерь сильно различаются. По данным ведущего научного сотрудника НИИ Военной академии Генштаба Вооруженных Сил России Валерия Маковского, из 670 танков и самоходных артиллерийских установок Красной армии было потеряно 470, немцы недосчитались 50 из 490. А по исследованиям, ссылающимся на данные немецкого Федерального военного архива, общие потери 2-го танкового корпуса СС составили 80 боевых машин.
В 1995 году, к 50-летию Победы, на месте сражения был открыт памятник — Звонница, а также храм Святых апостолов Петра и Павла. Они объединены в музей-заповедник.
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Популярные комментарии
Согласен с Егором Т. Сами разберемся. А память - она священна. Не надо трогать души умерших. Наши дела - это лучшая память о наших советских героев
10 июля, 18:38
Сергей Сабитов
17531-103
Да мы потеряли больше чем немецкая армия (вермахт), но мы отстояли свое. И теперь эту победу во 2-й МВ никому не отдадим. Кто не согласен- пишите.
10 июля, 18:48
Сергей Сабитов
16840001
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