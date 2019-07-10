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РИА Новости

СК проверяет информацию об избиении ребенка в тверском детском саду

Вчера, 17:48
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ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Следствие проверяет информацию об избиении в детском саду в Твери двухлетнего мальчика старшими детьми, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Информация об инциденте следственным управлением получена в ходе мониторинга СМИ. В издание, которое рассказало о происшествии в частном детском саду, обратился отец ребенка.
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"Мужчина, используя онлайн-наблюдение, с помощью которого родители могут наблюдать за тем, что происходит с их детьми в саду, увидел, как его двухлетнего сына продолжительное время пинают старшие дети. Как указано в публикации, в этот период времени воспитатель и персонал учреждения в комнате отсутствовали, таким образом, оставив малолетних без какого-либо присмотра", - говорится в сообщении.
Для установления всех обстоятельств случившегося проводится доследственная проверка.
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Следственный комитет РФТверьПроисшествия
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