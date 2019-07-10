СК проверяет информацию об избиении ребенка в тверском детском саду

"Мужчина, используя онлайн-наблюдение, с помощью которого родители могут наблюдать за тем, что происходит с их детьми в саду, увидел, как его двухлетнего сына продолжительное время пинают старшие дети. Как указано в публикации, в этот период времени воспитатель и персонал учреждения в комнате отсутствовали, таким образом, оставив малолетних без какого-либо присмотра", - говорится в сообщении.