В Госдуме заявили о готовности к соглашению с партией Медведчука

"Я очень, конечно, желаю вам (партии "Оппозиционная платформа - за жизнь") 21 июля получить достойный результат. В любом случае в Раде будет сформирована фракция, соответствующая "Оппозиционной платформе - за жизнь"... Я очень хочу, чтобы развивались отношения наши межпарламентские. Но наши межфракционные отношения... - у нас уже существуют соглашения непосредственно с фракциями других парламентов. И я думаю, что наша любая фракция в Государственной думе готова... на межфракционное подписание", - сказал Неверов.