Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T17:44Z
https://ria.ru/20190710/1556395426.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152519/47/1525194711_0:185:2592:1643_1036x0_80_0_0_6624032951461d4254824051f13cbaa4.jpg
РИА Новости

В Госдуме заявили о готовности к соглашению с партией Медведчука

Вчера, 17:44
468
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что любая фракция в ГД РФ готова на подписание межфракционного соглашения с фракцией украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".
"Я очень, конечно, желаю вам (партии "Оппозиционная платформа - за жизнь") 21 июля получить достойный результат. В любом случае в Раде будет сформирована фракция, соответствующая "Оппозиционной платформе - за жизнь"... Я очень хочу, чтобы развивались отношения наши межпарламентские. Но наши межфракционные отношения... - у нас уже существуют соглашения непосредственно с фракциями других парламентов. И я думаю, что наша любая фракция в Государственной думе готова... на межфракционное подписание", - сказал Неверов.
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Вчера, 16:19
Медведчук заявил, что межпарламентский разговор России и Украины назрел
В московском офисе "Единой России" проходит встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко и с членом политсовета партии Тарасом Козаком.
1100006
Обсудить 0
Виктор МедведчукГосдума РФСергей НеверовУкраинаВ мире
Рекомендуем
Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии Оппозиционная платформа - за жизнь
Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину
РИА
Новости
Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии Оппозиционная платформа - за жизнь
Медведев назвал ситуацию с газом на Украине абсурдной и дурацкой
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Медведчук попросил Медведева об отмене санкций против украинских компаний
Приемную Бойко в Харькове облили краской
Лента
новостей
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Сценарии транзита газа через Украину требуют доработки, заявил Бойко
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что никому не позволит монополизировать телевидение
Председатель Единой России, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании политической конференции Единой России. 5 июля 2019
Медведев прокомментировал отмену телемоста с Украиной
Президент Украины на совещании в Борисполе (Киевская область). Скриншот
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Военнослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане
Британские инспекторы прибыли на крупнейшую российскую базу за рубежом
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Бойко рассказал о подготовке контрактов на закупку российского газа
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Борисполе
Чиновник, которого Зеленский выгнал с заседания, хочет подать на него в суд
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл, который находится с визитом на Украине, после возложения цветов к мемориалу Небесной сотни в Киеве. 6 марта 2019
Действия России мешают развитию двусторонних отношений, заявил Хейл
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Глава "Рустави 2" нецензурно ответил на решение Путина по вину
Московская городская избирательная комиссия
В Мосгоризбиркоме назвали заявления Гудкова о нарушениях провокацией
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:15Во Владивостоке посетитель подбросил на выставку пельмени из жвачки
11:14В МИД назвали задержание иранского судна в Гибралтаре возмутительным
11:12В ДНР рассказали о повреждениях энергетических объектов из-за обстрелов
11:12В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев
11:08Россия не против идеи подключить Китай к диалогу по СНВ, заявил Рябков
11:05В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:04В Генконсульстве рассказали о погибших в Греции россиянах
11:04Парализованный почти 11 лет француз умер в результате эвтаназии
11:00Москва не приемлет претензии США к России по ДРСМД, заявили в МИД
10:59Пуск "Протона" с Байконура снова оказался под угрозой
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
Лента новостейМолния