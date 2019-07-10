В Госдуме заявили о готовности к соглашению с партией Медведчука

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что любая фракция в ГД РФ готова на подписание межфракционного соглашения с фракцией украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".
"Я очень, конечно, желаю вам (партии "Оппозиционная платформа - за жизнь") 21 июля получить достойный результат. В любом случае в Раде будет сформирована фракция, соответствующая "Оппозиционной платформе - за жизнь"... Я очень хочу, чтобы развивались отношения наши межпарламентские. Но наши межфракционные отношения... - у нас уже существуют соглашения непосредственно с фракциями других парламентов. И я думаю, что наша любая фракция в Государственной думе готова... на межфракционное подписание", - сказал Неверов.
В московском офисе "Единой России" проходит встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко и с членом политсовета партии Тарасом Козаком.