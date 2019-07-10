Экс-главу банка "Еврокоммерц" приговорили к семи годам колонии за растрату

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Бывшую исполняющую обязанности председателя правления коммерческого банка Ирину Шаврину приговорили в Москве к 7 годам лишения свободы за растрату 3,3 миллиарда рублей, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о банке "Еврокоммерц".

"Останкинский районный суд Москвы вынес приговор в отношении 41-летней жительницы столицы Ирины Шавриной. Она осуждена за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере)", - сообщили в ведомстве.

В суде установлено, что Шаврина, являясь исполняющей обязанности председателя правления одного из коммерческих банков, вошла в состав организованной группы и в целях хищения средств кредитной организации вступила в преступный сговор с неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Отмечается, что в октябре 2015 года она совершила покупку облигаций на 2,7 миллиарда рублей, которые были переведены на юридические лица, подконтрольные ее сообщникам. "Таким образом, банк лишился возможности владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему облигациями федерального займа, а соучастники хищения распорядились ими по своему усмотрению, причинив кредитной организации ущерб в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе.

Также в надзорном ведомстве отметили, что она совершила покупку облигаций по фиктивному договору купли-продажи ценных бумаг, заключенного по недействительным документам на имя другого лица на 600 миллионов рублей. "Впоследствии один из участников организованной группы, представившись чужим именем и предъявив паспорт гражданина Российской Федерации на имя покупателя акций, имея визуальное сходство с последним, в кассе банка получил наличные денежные средства в сумме более 600 миллионов рублей. Деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению, чем причинили кредитной организации ущерб в особо крупном размере", - добавили в надзорном ведомстве.

Останкинской межрайонной прокуратуры Москвы суд приговорил Шаврину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. "Осужденная, находившаяся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, взята под стражу в зале суда. Судом также удовлетворен в полном объеме гражданский иск представителя потерпевшего на сумму более 3,3 миллиарда рублей", - заключили в ведомстве.