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2019-07-10T17:44Z
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РИА Новости

Экс-главу банка "Еврокоммерц" приговорили к семи годам колонии за растрату

Вчера, 17:44
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Бывшую исполняющую обязанности председателя правления коммерческого банка Ирину Шаврину приговорили в Москве к 7 годам лишения свободы за растрату 3,3 миллиарда рублей, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры России.
Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о банке "Еврокоммерц".
"Останкинский районный суд Москвы вынес приговор в отношении 41-летней жительницы столицы Ирины Шавриной. Она осуждена за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере)", - сообщили в ведомстве.
В суде установлено, что Шаврина, являясь исполняющей обязанности председателя правления одного из коммерческих банков, вошла в состав организованной группы и в целях хищения средств кредитной организации вступила в преступный сговор с неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
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Отмечается, что в октябре 2015 года она совершила покупку облигаций на 2,7 миллиарда рублей, которые были переведены на юридические лица, подконтрольные ее сообщникам. "Таким образом, банк лишился возможности владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему облигациями федерального займа, а соучастники хищения распорядились ими по своему усмотрению, причинив кредитной организации ущерб в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе.
Также в надзорном ведомстве отметили, что она совершила покупку облигаций по фиктивному договору купли-продажи ценных бумаг, заключенного по недействительным документам на имя другого лица на 600 миллионов рублей. "Впоследствии один из участников организованной группы, представившись чужим именем и предъявив паспорт гражданина Российской Федерации на имя покупателя акций, имея визуальное сходство с последним, в кассе банка получил наличные денежные средства в сумме более 600 миллионов рублей. Деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению, чем причинили кредитной организации ущерб в особо крупном размере", - добавили в надзорном ведомстве.
Останкинской межрайонной прокуратуры Москвы суд приговорил Шаврину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. "Осужденная, находившаяся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, взята под стражу в зале суда. Судом также удовлетворен в полном объеме гражданский иск представителя потерпевшего на сумму более 3,3 миллиарда рублей", - заключили в ведомстве.
Центробанк отозвал лицензию у "Еврокоммерца" в октябре 2015 года, "дыра" в балансе банка на тот момент была оценена в 4,36 миллиарда рублей.
Ирина Клементьева
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