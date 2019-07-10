Суд в Киеве признал законным отмену заочного ареста Шария, сообщили СМИ

КИЕВ, 10 июл - РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил в силе снятие с розыска и отмену заочного ареста видеоблогера Анатолия Шария, передает агентство " Киевский апелляционный суд оставил в силе снятие с розыска и отмену заочного ареста видеоблогера Анатолия Шария, передает агентство " Украинские новости " со ссылкой на материалы дела.

Правоохранители подозревают Шария в "грубом нарушении общественного порядка". В частности, по версии следствия, в мае 2011 года журналист применил огнестрельное оружие в ходе конфликта с посетителем в ресторане в Киеве. Суд в июле 2011 года приступил к рассмотрению этого дела, но в феврале 2012 года рассмотрение было приостановлено в связи с объявлением Шария в розыск. В 2018 году рассмотрение дела было возобновлено по просьбе адвоката журналиста.

По данным агентства, в конце июня суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на постановление Шевченковского районного суда Киева от 10 апреля о возвращении дела против Шария на дополнительное расследование в прокуратуру, отмене его розыска и ареста. Сторона обвинения утверждала, что Шарий не получил полный статус политического беженца в Литве и Нидерландах в рамках рассматриваемого уголовного дела. Апелляционный суд отклонил жалобу, отметив, что место проживания Шария установлено, есть информация, что он получил политубежище в Литве. Суд счел, что прокуратура обязана на стадии дополнительного расследования проверить, так ли это.

Также прокуратура, по мнению суда, должна проверить заявления Шария о политических мотивах его преследования на Украине.

"Апелляционный суд не обнаружил существенных нарушений в постановлении суда первой инстанции и отказал прокуратуре в его отмене. Таким образом, решение суда об отмене розыска и заочного ареста Шария вступило в силу", - говорится в сообщении агентства.