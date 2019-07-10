ЭЛЬБРУС (Кабардино-Балкария), 10 июл - РИА Новости. В рамках Окружного форума волонтеров СКФО состоялся мастер-класс "Внешние коммуникации и продвижение результатов социального проекта, разработка PR-стратегии социального проекта" руководителя проекта "Школа волонтера" Марии Ферсман.

Часовое занятие с добровольцами прошло в игровой форме. Участники были поделены на три группы, каждая из которых выбрала проект для разработки стратегии и пресс-секретаря, а затем должна была составить пошаговый план PR-стратегии.

"Далеко не все создатели проектов задумываются о том, что им необходимо разрабатывать собственную стратегию взаимодействия со СМИ или позиционирования в соцсетях, а это необходимо. Более того, цель этой стратегии будет отличаться от цели самого проекта", – подчеркнула Ферсман.

© Пресс-служба Роспатриотцентра PR-стратегия как игра: на форуме СКФО прошел мастер-класс "Школы волонтера" © Пресс-служба Роспатриотцентра

Сначала участники мастер-класса презентовали выбранные проекты и рассказали об их целях и задачах. Потом совместно с ведущей была сформулирована конкретная и измеримая задача предполагаемой стратегии: какого результата хотят добиться волонтеры от взаимодействия со СМИ и публикаций в соцсетях.

"Целевая аудитория проекта напрямую связана с его задачей: подумайте, кто будет читать новости о вашей инициативе, кто, прочитав пост в соцсетях, сможет принять участие в вашей акции", – обратилась к добровольцам руководитель проекта "Школа волонтера".

Совместными усилиями участники смогли определить аудиторию своих проектов и ее основные характеристики, от которых зависит по каким каналам будет доставляться важная для волонтеров информация.

"Сообщение, которое вы распространяете по каналам, должно быть понятно вашей аудитории, подходить для конкретного канала и вызывать эмоции, которые и привлекают читателей", – резюмировала Мария Ферсман.

Кроме того, спикер напомнила, что если в рамках реализации проекта планируется выстроить серьезную PR-стратегию, то хотя бы один человек в организации должен 50% рабочего времени посвящать взаимодействию с медиа или ведению социальных сетей.