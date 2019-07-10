PR-стратегия как игра: на форуме СКФО прошел мастер-класс "Школы волонтера"

ЭЛЬБРУС (Кабардино-Балкария), 10 июл - РИА Новости. В рамках Окружного форума волонтеров СКФО состоялся мастер-класс "Внешние коммуникации и продвижение результатов социального проекта, разработка PR-стратегии социального проекта" руководителя проекта "Школа волонтера" Марии Ферсман.
Часовое занятие с добровольцами прошло в игровой форме. Участники были поделены на три группы, каждая из которых выбрала проект для разработки стратегии и пресс-секретаря, а затем должна была составить пошаговый план PR-стратегии.
"Далеко не все создатели проектов задумываются о том, что им необходимо разрабатывать собственную стратегию взаимодействия со СМИ или позиционирования в соцсетях, а это необходимо. Более того, цель этой стратегии будет отличаться от цели самого проекта", – подчеркнула Ферсман.
© Пресс-служба РоспатриотцентраPR-стратегия как игра: на форуме СКФО прошел мастер-класс "Школы волонтера"
© Пресс-служба Роспатриотцентра
Сначала участники мастер-класса презентовали выбранные проекты и рассказали об их целях и задачах. Потом совместно с ведущей была сформулирована конкретная и измеримая задача предполагаемой стратегии: какого результата хотят добиться волонтеры от взаимодействия со СМИ и публикаций в соцсетях.
"Целевая аудитория проекта напрямую связана с его задачей: подумайте, кто будет читать новости о вашей инициативе, кто, прочитав пост в соцсетях, сможет принять участие в вашей акции", – обратилась к добровольцам руководитель проекта "Школа волонтера".
Совместными усилиями участники смогли определить аудиторию своих проектов и ее основные характеристики, от которых зависит по каким каналам будет доставляться важная для волонтеров информация.
"Сообщение, которое вы распространяете по каналам, должно быть понятно вашей аудитории, подходить для конкретного канала и вызывать эмоции, которые и привлекают читателей", – резюмировала Мария Ферсман.
Кроме того, спикер напомнила, что если в рамках реализации проекта планируется выстроить серьезную PR-стратегию, то хотя бы один человек в организации должен 50% рабочего времени посвящать взаимодействию с медиа или ведению социальных сетей.
В итоге для каждой группы были прописаны основные моменты будущей PR-стратегии их проекта и даже наброски сообщений и баннеров, которые они бы опубликовали в тематических сообществах. Участники также задавали практические вопросы, связанные с их опытом взаимодействия со СМИ и особенностями работы с социальными сетями.