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РИА Новости

В Барнауле локализовали пожар на крыше жилого дома

Вчера, 17:38
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Крупный пожар на кровле жилого дома в Барнауле удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее сообщалось о возгорании на площади около одной тысячи квадратных метров после перехода огня из квартиры на пятом этаже на кровлю жилого дома в проезде Северный Власихинский. Из горящего здания были эвакуированы 80 человек, в том числе 13 детей. Для эвакуированных подготовлен пункт временного размещения на 150 мест.
"Объявлена локализация пожара на площади около тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС РФ, к ликвидации пожара в настоящее время привлечены 60 человек и 20 единиц техники.
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