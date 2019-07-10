В Барнауле локализовали пожар на крыше жилого дома

Ранее сообщалось о возгорании на площади около одной тысячи квадратных метров после перехода огня из квартиры на пятом этаже на кровлю жилого дома в проезде Северный Власихинский. Из горящего здания были эвакуированы 80 человек, в том числе 13 детей. Для эвакуированных подготовлен пункт временного размещения на 150 мест.