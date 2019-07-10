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РИА Новости

Чиновник, которого Зеленский выгнал с заседания, хочет подать на него в суд

Вчера, 17:35
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Борисполе
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Борисполе
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Борисполе
КИЕВ, 10 июл - РИА Новости. Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал с заседания, намерен подать на него в суд.
Ранее глава государства обсуждал с местными властями работу местной больницы. Годунок начал громко возмущаться неэффективным механизмом выделения денег на ее содержание.
В ответ президент заявил, что "когда много кричат, он всегда просит найти ему в интернете что-то о человеке, который очень много кричит". Затем он зачитал статью с экрана телефона.
"Я тут прочитал в газете; скажите, правда это или нет: "Член "Батькивщины", секретарь Бориспольского городского совета ранее судим по части 3 статьи 142 Уголовного кодекса Украины "Разбой", связанной с причинением тяжких телесных повреждений. Ярослав Николаевич, это вы?" - спросил Зеленский.
После утвердительного ответа чиновника президент назвал его разбойником и попросил покинуть заседание. Годунок возмутился и назвал происходящее "цирком", а также напомнил, что в инаугурационной речи Зеленский говорил о том, что "каждый украинец — президент".
"Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала", — ответил на это Зеленский.
Позднее Годунок дал комментарий изданию "Комсомольская правда" на Украине.

"Буду требовать извинений за эту ситуацию и компенсации за моральный ущерб... Я же и есть власть, наоборот послушай ее. А меня за правду выгоняют из зала", - заявил он.

Также чиновник заявил, что никакого разбоя, о котором говорил Зеленский, не было.
"Он сам сказал, что нашел что-то в интернете и там про меня что-то пишут. Так что, мне найти в интернете, что там на него пишут... Никакого разбоя не было, я госслужащий", - сказал Годунок.
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