Чиновник, которого Зеленский выгнал с заседания, хочет подать на него в суд

КИЕВ, 10 июл - РИА Новости. Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал с заседания, намерен подать на него в суд.

Ранее глава государства обсуждал с местными властями работу местной больницы. Годунок начал громко возмущаться неэффективным механизмом выделения денег на ее содержание.

В ответ президент заявил, что "когда много кричат, он всегда просит найти ему в интернете что-то о человеке, который очень много кричит". Затем он зачитал статью с экрана телефона.

"Я тут прочитал в газете; скажите, правда это или нет: "Член "Батькивщины", секретарь Бориспольского городского совета ранее судим по части 3 статьи 142 Уголовного кодекса Украины "Разбой", связанной с причинением тяжких телесных повреждений. Ярослав Николаевич, это вы?" - спросил Зеленский.

После утвердительного ответа чиновника президент назвал его разбойником и попросил покинуть заседание. Годунок возмутился и назвал происходящее "цирком", а также напомнил, что в инаугурационной речи Зеленский говорил о том, что "каждый украинец — президент".

"Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала", — ответил на это Зеленский.

Позднее Годунок дал комментарий изданию " Комсомольская правда " на Украине.

"Буду требовать извинений за эту ситуацию и компенсации за моральный ущерб... Я же и есть власть, наоборот послушай ее. А меня за правду выгоняют из зала", - заявил он.

Также чиновник заявил, что никакого разбоя, о котором говорил Зеленский, не было.