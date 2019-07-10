В Норвегии не видят угрозы от радиации вблизи затонувшей АПЛ "Комсомолец"

МУРМАНСК, 10 июл – РИА Новости. Обнаруженные в ходе научно-исследовательской экспедиции утечки из обломков затонувшей советской подлодки "Комсомолец" не представляют опасности для людей или рыбы, говорится в сообщении управления по ядерной и радиационной безопасности Норвегии.

Ранее сообщалось, что группа ученых на научно-исследовательском судне отправилась из Тромсё в плановую экспедицию к месту гибели советской АПЛ "Комсомолец", чтобы взять пробы воды и грунта и оценить экологическую ситуацию в этом районе. Как сообщила во вторник телерадиокомпания TV2 со ссылкой на исследователей, уровень радиации рядом с реактором лодки превышен в 100 тысяч раз.

"Исследователи задокументировали утечки из обломков советской атомной подлодки, которая лежит на глубине 1,7 тысячи метров в Норвежском море. Однако это не представляет опасности для людей и рыбы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что множество проб, отобранных вокруг вентиляционной трубы лодки, показывают, что уровень содержания радиоактивного цезия повышен по сравнению с допустимыми нормами в Норвежском море.

"Самый высокий уровень, который был зафиксирован в пробе, был в 800 тысяч раз выше нормального. И хотя кажется, что это очень много, руководитель экспедиции Хильде Элиза Хелдал из института морских исследований Норвегии подчеркивает, что превышение не опасно высокое", - пояснили в управлении.

Она отметила, что утечки фиксировались и в 1990-х годах, а в последний раз – в 2007 году. Как пояснили в управлении по ядерной и радиационной безопасности, взятые в последние дни пробы из воды в нескольких метрах над вентиляционной трубой, не выявили наличия в них радиоактивного цезия.

"То, что было обнаружено в ходе экспедиции, имеет очень небольшое значение для норвежской рыбной промышленности и производства морских продуктов. Уровни (загрязнения) в Норвежском море в целом очень низки, и загрязняющие вещества из "Комсомольца" быстро растворяются в воде", - приводятся в сообщении слова Хелдал.

Ученые института морских исследований Норвегии ранее моделировали ситуацию, при которой весь радиоактивный цезий может вытечь, и пришли к выводу, что это едва ли будет иметь значение для состояния рыбы в Норвежском море. Кроме того, запасы рыбы в этом районе не так уж велики.

Затонувшая 30 лет назад АПЛ лежит на глубине около 1,7 тысячи метров. Впервые исследователи применяют спускаемый подводный аппарат "Ægir 6000", который может добраться до обломков лодки и передать изображение на судно. Телекомпания опубликовала первые полученные на месте гибели АПЛ фотографии.

Россия и Норвегия проводят исследования в районе гибели "Комсомольца" уже много лет. Ученые констатировали протечки из реактора АПЛ, превышение уровня цезия-137 в донных отложениях в 1991-1993 годах. Однако позднее следов утечки вокруг лодки не обнаружили. Ученые отмечают, что большая глубина залегания подлодки осложняет проведение исследований, и подчеркивают, что намерены тщательным образом контролировать ситуацию и впредь. Помимо норвежских ученых в экспедиции принимают участие специалисты одного из ведущих научно-исследовательских учреждений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета НПО "Тайфун".