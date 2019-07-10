Герасимов обсудил урегулирование в Карабахе с главой Генштаба Азербайджана

БАКУ, 10 июл – РИА Новости. Главы Генштабов вооруженных сил Азербайджана и России Наджмеддин Садыков и Валерий Герасимов обсудили на встрече в среду в Баку урегулирование карабахского конфликта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Герасимов в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Садыковым, стороны обсудили международную безопасность и военно-техническое сотрудничество.

"Затронув военно-политическую ситуацию и вопросы безопасности в регионе, генерал-полковник Садыков отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности... Садыков подчеркнул важность достижения решения конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права", - сообщает военное ведомство.

По данным Минобороны Азербайджана, "стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспективы развития связей в области военного образования, а также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес".