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РИА Новости

Герасимов обсудил урегулирование в Карабахе с главой Генштаба Азербайджана

Вчера, 17:28
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
БАКУ, 10 июл – РИА Новости. Главы Генштабов вооруженных сил Азербайджана и России Наджмеддин Садыков и Валерий Герасимов обсудили на встрече в среду в Баку урегулирование карабахского конфликта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Герасимов в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Садыковым, стороны обсудили международную безопасность и военно-техническое сотрудничество.
"Затронув военно-политическую ситуацию и вопросы безопасности в регионе, генерал-полковник Садыков отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности... Садыков подчеркнул важность достижения решения конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права", - сообщает военное ведомство.
По данным Минобороны Азербайджана, "стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспективы развития связей в области военного образования, а также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес".
Ситуация в зоне карабахского конфликта
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики. Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Валерий ГерасимовРоссияАзербайджанАрменияВ мире
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