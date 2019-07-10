Госдума планирует рассмотреть проект о возврате курилок в аэропорты

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Госдума намерена 11 июля рассмотреть в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть в здания аэропортов курилки, сообщил журналистам по итогам Совета Госдумы первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

"Законопроект включен в порядок работы на завтра", - сказал Мельников.

В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, что и было сделано автором. После этого комитет по транспорту и строительству, являющийся соисполнителем по законопроекту, рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.