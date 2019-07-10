Соседские народы не построят отношения на ненависти, заявил Медведев

"Наверное, понятная для всех истина - все споры всегда заканчиваются миром. Соседи, близкие народы не могут создавать свое будущее в ненависти. Это противоестественно и, самое главное, бессмысленно", - сказал Медведев на встрече с руководством украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" в московском штабе "Единой России".