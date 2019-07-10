Соседские народы не построят отношения на ненависти, заявил Медведев

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с украинскими политиками заявил, что споры всегда заканчиваются миром, а близкие, соседствующие народы не построят отношения на ненависти, потому что это бессмысленно.
"Наверное, понятная для всех истина - все споры всегда заканчиваются миром. Соседи, близкие народы не могут создавать свое будущее в ненависти. Это противоестественно и, самое главное, бессмысленно", - сказал Медведев на встрече с руководством украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" в московском штабе "Единой России".
Он добавил, что, по его мнению, рано или поздно сближение стран произойдет. "Вопрос - когда", - сказал премьер.
В московском офисе "Единой России" проходит встреча Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко и с членом политсовета партии Тарасом Козаком.