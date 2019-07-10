Трамп пообещал "существенно усилить" санкции против Ирана

ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Санкции США против Ирана скоро будут "существенно ужесточены", заявил в среду американский лидер Дональд Трамп.
"Иран долгое время тайно "обогащал" (уран - ред.), что полностью нарушает ужасную сделку о 150 миллиардах долларов, заключенную Джоном Керри и администрацией (экс-президента США Барака) Обамы. Помните, что сделка должна была истечь через небольшое количество лет. Санкции скоро будут ужесточены, существенно!" - написал Трамп в Twitter.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется ИРИ в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.