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РИА Новости

Трамп пообещал "существенно усилить" санкции против Ирана

Вчера, 17:20
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Санкции США против Ирана скоро будут "существенно ужесточены", заявил в среду американский лидер Дональд Трамп.
"Иран долгое время тайно "обогащал" (уран - ред.), что полностью нарушает ужасную сделку о 150 миллиардах долларов, заключенную Джоном Керри и администрацией (экс-президента США Барака) Обамы. Помните, что сделка должна была истечь через небольшое количество лет. Санкции скоро будут ужесточены, существенно!" - написал Трамп в Twitter.
Тегеран, Иран
Вчера, 01:03
Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется ИРИ в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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Обострение отношений США и ИранаДональд ТрампИранСШАВ мире
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