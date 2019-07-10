Трамп пообещал "существенно усилить" санкции против Ирана

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется ИРИ в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.