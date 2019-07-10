Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T17:18Z
https://ria.ru/20190710/1556394227.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Жителя Бреста осудили на два года за участие в конфликте на востоке Украины

Вчера, 17:18
737
МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Житель Белоруссии осужден на два года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Брестского областного суда.
"Мужчина приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован", - отметили в пресс-службе.
В свою очередь белорусский портал tut.by уточняет, что речь идет о 44-летнем жителе Бреста, который участвовал с 2015 года в конфликте на юго-востоке Украины на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики. По данным портала, в суде он пояснил, что "записался добровольцем по идейным соображениям". В конце 2018 года мужчина вернулся в Брест, где обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной.
Ранее в законодательство Белоруссии были внесены изменения, в соответствии с которыми участие в боевых действиях на территории другого государства, даже без признаков наемничества, является уголовно наказуемым преступлением.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
1 марта, 17:44
Лукашенко считает, что Европа забыла про конфликт на востоке Украины
Правоохранительные органы Белоруссии неоднократно заявляли, что участникам боевых действий на Украине вне зависимости от того, на чьей стороне они воюют, на родине грозит уголовная ответственность. В октябре прошлого года министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что участие белорусских граждан в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств является угрозой для национальной безопасности.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
00241127
Обсудить 4
БелоруссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Геннадий Падалка
Космонавт Падалка остался на Маврикии после участия в кругосветном перелете
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что никому не позволит монополизировать телевидение
Военнослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане
Британские инспекторы прибыли на крупнейшую российскую базу за рубежом
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Глава "Рустави 2" нецензурно ответил на решение Путина по вину
Лента
новостей
Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии Оппозиционная платформа - за жизнь
Медведев назвал ситуацию с газом на Украине абсурдной и дурацкой
Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии Оппозиционная платформа - за жизнь
Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину
Общественная палата России
ОП обратится в ООН из-за призыва журналиста снести памятник под Прохоровкой
В Москве задержали мужа подозреваемой в госизмене женщины, сообщили в ОНК
В ДНР ответили на обвинения в обстреле грузовика с силовиками
Саудовскую принцессу обвинили в насилии над сантехником
Президент Украины на совещании в Борисполе (Киевская область). Скриншот
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Медведчук назвал Януковича предателем
В Россотрудничестве объяснили отказ крымской делегации в участии в РТФО
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Председатель Единой России, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании политической конференции Единой России. 5 июля 2019
Медведев прокомментировал отмену телемоста с Украиной
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32МИД призвал к прямому диалогу военных России и США
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
10:08В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык
Лента новостейМолния