Жителя Бреста осудили на два года за участие в конфликте на востоке Украины

МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Житель Белоруссии осужден на два года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Брестского областного суда.

"Мужчина приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь белорусский портал tut.by уточняет, что речь идет о 44-летнем жителе Бреста, который участвовал с 2015 года в конфликте на юго-востоке Украины на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики. По данным портала, в суде он пояснил, что "записался добровольцем по идейным соображениям". В конце 2018 года мужчина вернулся в Брест, где обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной.

Ранее в законодательство Белоруссии были внесены изменения, в соответствии с которыми участие в боевых действиях на территории другого государства, даже без признаков наемничества, является уголовно наказуемым преступлением.

Правоохранительные органы Белоруссии неоднократно заявляли, что участникам боевых действий на Украине вне зависимости от того, на чьей стороне они воюют, на родине грозит уголовная ответственность. В октябре прошлого года министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что участие белорусских граждан в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств является угрозой для национальной безопасности.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.