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РИА Новости
Школа волонтера

В Кабардино-Балкарии стартовал окружной форум добровольцев СКФО

Вчера, 17:17
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© Пресс-служба РоспатриотцентраВ Кабардино-Балкарии стартовал окружной форум добровольцев СКФО
В Кабардино-Балкарии стартовал окружной форум добровольцев СКФО
© Пресс-служба Роспатриотцентра
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В селе Эльбрус стартовал Окружной форум для добровольцев Северо-Кавказского федерального округа. На площадке собрались 250 человек, среди которых лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций и проектов, руководители добровольческих объединений, участники конкурса "Доброволец России", представители органов исполнительной власти субъектов страны, курирующие волонтерскую деятельность, сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра".
В мероприятии также принимают участие волонтеры разных направлений из Республики Дагестан, Ингушетии, Северной Осетии – Алании, а также Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской, Чеченской республик и Ставропольского края.
На церемонии открытия форума министр просвещения Кабардино-Балкарской Республики Ауес Кумыков торжественно поприветствовал гостей мероприятия, пожелал плодотворной работы и отметил прогресс добровольчества в СКФО.
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"Очень приятно сегодня видеть такое количество молодых людей, которые хотят творить добро в этом мире. Мы всегда готовы помочь организовать и поддержать волонтерское движение. В республике добровольчество активно набирает обороты", – отметил он.
После официальной церемонии состоялась панельная дискуссия "Роль волонтерства и улучшение качества жизни россиян", где добровольцы обсудили с экспертами проблемные вопросы и на конкретных примерах разобрали пути их решения.
В рамках форума активисты смогут принять участие в тренингах, семинарах, практикумах и лекциях, которые будут направлены на развитие профессиональных компетенций, необходимых для эффективной работы в сфере волонтерства. Помимо этого состоится защита проектов участников полуфинала всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019".
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