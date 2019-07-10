Космонавт Падалка остался на Маврикии после участия в кругосветном перелете

Реактивный самолет Gulfstream G650ER взлетел 9 июля из Космического центра имени Кеннеди (мыс Канаверал, США). Он пролетел через Северный полюс и 10 июля приземлился для дозаправки в Нур-Султане, где к экипажу присоединился Падалка. После этого самолет перелетел в Порт-Луи (Маврикий), где прошла еще одна дозаправка, и взял курс на Южный полюс, следующая остановка будет в Пунта-Аренаса (Чили). Кругосветное путешествие длиной 41526 километров должно завершиться 11 июля на мысе Канаверал. Экипаж пытается побить рекорд, установленный самолетом Bombardier Global Express в ноябре 2008 года - 52 часа 32 минуты.