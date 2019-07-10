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РИА Новости

Космонавт Падалка остался на Маврикии после участия в кругосветном перелете

Вчера, 17:06
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГеннадий Падалка
Геннадий Падалка
© РИА Новости / Стрингер
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Геннадий Падалка. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российский космонавт Геннадий Падалка, внеся свой вклад в попытку побить мировой рекорд 11-летней давности по скорости облета Земли через оба полюса, остался на Маврикии, сообщается в Twitter проекта One More Orbit.
Реактивный самолет Gulfstream G650ER взлетел 9 июля из Космического центра имени Кеннеди (мыс Канаверал, США). Он пролетел через Северный полюс и 10 июля приземлился для дозаправки в Нур-Султане, где к экипажу присоединился Падалка. После этого самолет перелетел в Порт-Луи (Маврикий), где прошла еще одна дозаправка, и взял курс на Южный полюс, следующая остановка будет в Пунта-Аренаса (Чили). Кругосветное путешествие длиной 41526 километров должно завершиться 11 июля на мысе Канаверал. Экипаж пытается побить рекорд, установленный самолетом Bombardier Global Express в ноябре 2008 года - 52 часа 32 минуты.
В Twitter проекта One More Orbit отмечается, что Падалка совершил полет с экипажем по маршруту Нур-Султан - Порт-Луи и остался в Маврикии. В четверг, по утверждению организаторов кругосветного полета, российский космонавт встретится с премьер-министром Маврикия.
Падалка совершил пять космических полетов, является рекордсменом мира по суммарной длительности космических полетов (878 дней).
Российский космонавт Геннадий Падалка. Архивное фото
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Геннадий ПадалкаМаврикийРИА Наука
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