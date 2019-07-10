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РИА Новости

Саудовскую принцессу обвинили в насилии над сантехником

Вчера, 17:06
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Французские прокуроры требуют приговорить саудовскую принцессу Хассу бинт Салман, сестру наследного принца Мохаммеда бен Салмана, к шести месяцам тюрьмы условно и штрафу в пять тысяч евро за участие в издевательствах над сантехником. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
По версии обвинения, принцесса стала соучастницей акта насилия и незаконного лишения свободы "посредством подстрекательства и злоупотребления властью". В сентябре 2016 года она потребовала от своего личного телохранителя Рани Саиди, чтобы тот избил рабочего-египтянина, занимавшегося ремонтом в ее парижской квартире. Принцесса обвинила работника в том, что он без ее ведома сделал некие фотографии.
Кроме побоев рабочему пришлось вынести многочасовые унижения: в частности, охранники заставляли его вставать на колени и целовать принцессе ноги. Как утверждает прокурор, издевательства над сантехником длились три часа, и теперь он хранит "глубокую травму" от этого эпизода.
При этом прокурор выразила сожаление из-за того, что мобильный телефон мастера, на который он якобы делал фото, сломан.

"Мы никогда не узнаем, что было на этих фотографиях", — заявила она, добавив, что формальных доказательств того, что принцесса дала четкий приказ избить сантехника, нет.

Охранника Хассы бинт Салман прокуроры просят приговорить к восьми месяцам тюрьмы условно и штрафу в пять тысяч евро.
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Саудовская АравияФранцияВ мире
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