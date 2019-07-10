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РИА Новости
Новости Подмосковья

Статус наукограда сохранен за подмосковными Протвино и Черноголовкой

Вчера, 17:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правительство Российской Федерации сохранило еще на 15 лет статус наукограда для городов Протвино и Черноголовка Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
"Присвоение статуса наукоградов регламентировано Федеральным законом "О статусе науокрадов Российской Федерации". Сейчас на территории Московской области расположены восемь из 13 наукоградов России. Черноголовка и Протвино получили статус 18 августа 2008 года, который позже был продлен в 2014 году", - подчеркивает пресс-служба.
Отмечается, что статус наукограда способствует развитию местных научно-производственных комплексов, их инфраструктуры, проведению научных исследований, а также развитию производства высокотехнологичной промышленной продукции.
"Уверен, что решение правительства Российской Федерации повлияет на рост числа новых научных разработок и наименований инновационных товаров и услуг инновационных товаров и услуг в областях биофармацевтических производств, химической промышленности, информационно-телекоммуникационных технологий, микроэлектроники и производства научного оборудования", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.
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