Статус наукограда сохранен за подмосковными Протвино и Черноголовкой

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правительство Российской Федерации сохранило еще на 15 лет статус наукограда для городов Протвино и Черноголовка Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Присвоение статуса наукоградов регламентировано Федеральным законом "О статусе науокрадов Российской Федерации". Сейчас на территории Московской области расположены восемь из 13 наукоградов России. Черноголовка и Протвино получили статус 18 августа 2008 года, который позже был продлен в 2014 году", - подчеркивает пресс-служба.

Отмечается, что статус наукограда способствует развитию местных научно-производственных комплексов, их инфраструктуры, проведению научных исследований, а также развитию производства высокотехнологичной промышленной продукции.