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РИА Новости
Вологодская область

Ученые начали реставрацию ладьи допетровской эпохи на Вологодчине

Вчера, 17:00
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© Фото : пресс-служба правительства Вологодской областиЛадья допетровской эпохи, обнаруженная на южном побережье Онежского озера
Ладья допетровской эпохи, обнаруженная на южном побережье Онежского озера
© Фото : пресс-служба правительства Вологодской области
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Власти Вологодской области и Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева в среду подписали соглашение о сотрудничестве по сохранению, реставрации и музефикации ладьи допетровсокй эпохи, обнаруженной на южном побережье Онежского озера.
Подписание документа прошло в рамках пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Подписи поставили заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев и директор института Владимир Аристархов.
По словам Аристархова в настоящее время первые реставрационные работы уже начались, они проходят во временном научном ангаре на месте, где ладья была обнаружена, поскольку для исследователей важно максимально сохранить привычные условия и микроклимат обнаруженного артефакта, которому почти 400 лет. Также Аристархов подчеркнул, что при восстановлении этой уникальной находки важно не консервировать её, а именно реставрировать, чтобы не повредить артефакт. Отвечая на вопрос журналистов о том, сколько понадобиться времени и средств для восстановления уникальной русской ладьи, учёный не смог ответить точно, но пояснил, что это длительный и кропотливый процесс.

"Коллеги из НИИРа будут заниматься разработкой методики и проведением реставрационных работ, коллеги из института им. Лихачёва будут заниматься дальнейшими научными исследованиями, вопросами музефикации и создания экспозиционного пространства с точки зрения удобства и как музейного объекта, так и туристического. Власти области будут во всем помогать учёным. Речь идёт не только об уникальном артефакте и его сохранении, речь идёт о сохранении русской культуры и сохранении истории русского севера", - сказал Васильев на пресс-конференции.

© РИА НовостиПресс-конференция об уникальной находке в Вологодской области - ладье допетровской эпохи в МИА "Россия сегодня"
Пресс-конференция об уникальной находке в Вологодской области - ладье допетровской эпохи в МИА Россия сегодня
© РИА Новости
Пресс-конференция об уникальной находке в Вологодской области - ладье допетровской эпохи в МИА "Россия сегодня"
Он подчеркнул, что губернатор региона Олег Кувшинников поставил задачу по комплексной реставрации и музефикации ладьи, кроме того, глава региона обозначил, что найденный артефакт останется на территории региона
"Такие события дают толчок для понимания развития местных территорий. Это вопрос использования артефакта и в образовательной деятельности, а не только туристической и его развития с точки зрения благоустройства территории и создания наиболее комфортных зон для приезжающих туристов", - добавил замгубернатора.
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Обломки большой деревянной лодки были обнаружены в Вологодской области на берегу Онежского озера. Детали конструкции вынесло штормом и раскидало на расстоянии трех километров. По предварительному заключению специалистов, возраст древесины, из которой выполнена ладья, относится к XVII веку. Такие лодки строили только на русском севере. Вытегорская ладья – уникальный артефакт, не имеющий аналогов не только в России, но и в мире.
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