Постпредство США при МАГАТЭ заявило о готовности к переговорам с Ираном

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. США по-прежнему открыты к переговорам с Ираном без предварительных условий и предлагают Тегерану нормализацию отношений, заявила в ходе экстренной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) представитель страны в организации Джеки Уолкотт.

"Мы призываем Иран отменить предыдущие действия в отношении ядерной программы и остановить все планы по дальнейшим шагам в будущем. США однозначно дали понять, что мы открыты к переговорам без предварительных условий, и мы предлагаем Ирану возможность полной нормализации отношений", - говорится в тексте ее заявления, размещенном на официальном сайте постоянного представительства.

По ее словам, все члены Совета управляющих МАГАТЭ должны призвать Иран немедленно принять участие в переговорах по поиску мирного, дипломатического решения. "Мы по-прежнему готовы и ждем такого дипломатического взаимодействия", - отметила она.