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РИА Новости

Зеленский заявил, что никому не позволит монополизировать телевидение

Вчера, 17:09
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не позволит никому в стране монополизировать телевизионное пространство, и пообещал, что "никаких информационных монополий не будет", этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания новой Рады.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.
Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста с российским каналом Россия 1
Вчера, 15:53
Newsone потребовал от властей Украины прекратить давление на коллектив
"Никаких информационных монополий у нас не будет", - сказал Зеленский, отметив, что не позволит таким людям, как глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, монополизировать украинское телевидение.
По его словам, этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной рады Украины 21 июля.
Как сообщил осенью 2018 года предыдущий владелец телеканала Евгений Мураев, новым собственником NewsOne стал депутат Тарас Козак. Он был заместителем главы общественной организации "Центр правового государства", а также движения "Украинский выбор", которыми руководит Виктор Медведчук. СМИ называют Козака "человеком Медведчука". Он входит в первую десятку списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на внеочередных выборах в Раду.
Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста между российским каналом Россия 1 и украинским каналом NewsOne
9 июля, 20:15
Пока не накажут "виновного". Политолог о травле телеканала NewsOneПротив телеканала NewsOne возбудили дело о "финансировании терроризма", заявил генпрокурор Украины. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов прокомментировал ситуацию.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.
Ранее Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.
Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста с российским каналом Россия 1
Вчера, 12:35
Генпродюсера телеканала NewsOne вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Он заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.
Над пропастью во лжи
8 июля, 17:15
Над пропастью во лжи
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Телемост Россия - УкраинаСитуация на УкраинеNewsOneВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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