Самолет с 33 российскими детьми вылетел из Багдада в Москву

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Самолет с более чем 30 российскими детьми вылетел в среду из Багдада в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Это дети россиянок, которые сидят в местной тюрьме за связи с террористами.

"Спецборт Ил-76 с 33 детьми россиян вылетел из столицы Ирака в Москву. Посадка планируется в подмосковном аэропорту Раменское", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена Анны Кузнецовой, изначально планировалось вывести 34 детей возрастом от одного до четырех лет. Почему в итоге взяли 33, пока неясно.