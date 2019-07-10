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РИА Новости

"ВКонтакте" устранила сбой, из-за которого не отображались изображения

Вчера, 16:49
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© Фото : Пресс-служба "ВКонтакте" Логотип социальной сети "ВКонтакте"
Логотип социальной сети ВКонтакте
© Фото : Пресс-служба "ВКонтакте"
Логотип социальной сети "ВКонтакте" . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Соцсеть "ВКонтакте" (ВК) устранила сбой, из-за которого у пользователей не отображались некоторые изображения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВК.
Ранее во вторник пользователи ВК столкнулись со сбоями в работе соцсети, свидетельствовали данные портала downdetector. В частности, пользователи писали на портале, что не отображаются фотографии в ВК.
Facebook
4 июля, 15:39
Глобальный сбой с Facebook, Instagram и WhatsApp: что это было?Соцсети Facebook и Instagram заявили о решении проблем, которые привели к сбою в их работе. Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире радио Sputnik рассказал о возможной причине сбоя.
"Сейчас в ВК могут не отображаться некоторые изображения — мы оперативно исправили баг, скоро все восстановится. Приносим извинения пользователям", - сказали в пресс-службе соцсети.
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