"ВКонтакте" устранила сбой, из-за которого не отображались изображения

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Соцсеть "ВКонтакте" (ВК) устранила сбой, из-за которого у пользователей не отображались некоторые изображения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВК.
Ранее во вторник пользователи ВК столкнулись со сбоями в работе соцсети, свидетельствовали данные портала downdetector. В частности, пользователи писали на портале, что не отображаются фотографии в ВК.
4 июля, 15:39Глобальный сбой с Facebook, Instagram и WhatsApp: что это было?Соцсети Facebook и Instagram заявили о решении проблем, которые привели к сбою в их работе. Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире радио Sputnik рассказал о возможной причине сбоя.
"Сейчас в ВК могут не отображаться некоторые изображения — мы оперативно исправили баг, скоро все восстановится. Приносим извинения пользователям", - сказали в пресс-службе соцсети.