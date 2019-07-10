"ВКонтакте" устранила сбой, из-за которого не отображались изображения

Глобальный сбой с Facebook, Instagram и WhatsApp: что это было? Соцсети Facebook и Instagram заявили о решении проблем, которые привели к сбою в их работе. Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире радио Sputnik рассказал о возможной причине сбоя.