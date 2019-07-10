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РИА Новости

Премьер Северной Македонии признал, что и сам звонил российским пранкерам

Вчера, 16:49
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© AP Photo / Boris GrdanoskiПремьер Северной Македонии Зоран Заев
Премьер Северной Македонии Зоран Заев
© AP Photo / Boris Grdanoski
БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Премьер Северной Македонии Зоран Заев сообщил, что и сам звонил пранкерам из РФ, думая, что это номер экс-президента Украины Петра Порошенко.
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) обнародовали запись, в которой они от лица экс-президента Украины Петра Порошенко общались с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым, а тот якобы согласился дать "взятку" патриарху Варфоломею за решение вопроса автокефалии Македонской православной церкви (МПЦ), они также обсуждали НАТО и ситуацию в Косово и Метохии.
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Пранкеры убедили Заева в "родстве" Порошенко и Александра Македонского
Вован и Лексус во вторник рассказали о звонках премьеру Северной Македонии в подкасте РИА Новости. В одном из трех разговоров от имени Порошенко они рассказали, что украинские ученые "установили" его "родство" с Александром Македонским. В ответ македонский премьер якобы сказал, что "читал об этом" и история "может нас объединить".
"В коммуникации, которая у нас была, да, так же, как они звонили мне, и я им звонил, думая, что это президент Порошенко", - цитирует издание Фокус заявление Заева, который общался с журналистами в Скопье.
Он отметил, что не будет искать виновных в произошедшем среди своих сотрудников и продолжит разговаривать по телефону без службы протокола правительства.
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"Я продолжу прямую коммуникацию с премьерами и президентами. Общаюсь так и думаю, что это помогает моей стране. Мы строим дружеские отношения, а общение несет с собой информацию. Нет протокола, который может меня ограничить, если хочу с вами поговорить, с премьером или кем угодно", - подчеркнул глава северомакедонского кабмина.
Глава крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски заявил во вторник, что Заев должен немедленно подать в отставку после разговора с пранкерами из РФ, в котором, по его словам, дал согласие на "подкуп" патриарха Константинопольского Варфоломея ради получения Македонской православной церковью (МПЦ) автокефалии.
МПЦ в одностороннем порядке провозгласила свою автокефальность и независимость от Сербской православной церкви (СПЦ) на "Македонском церковно-народном сборе" в июле 1967 года. Данное решение не признала СПЦ и другие поместные православные церкви, включая Константинопольскую, но МПЦ поддерживается македонским государством и является единственной признаваемой властями страны официальной православной общиной.
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Северная МакедонияЗоран ЗаевВ мире
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