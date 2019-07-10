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РИА Новости

Медведчук надеется, что на выборах в Раду не победит "партия войны"

Вчера, 16:42
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь". 10 июля 2019
Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии Оппозиционная платформа - за жизнь. 10 июля 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук выразил надежду, что на предстоящих выборах в Верховную раду не победит "партия войны" и все законы, в том числе, по минским соглашениям, будут приняты.
"Форма правления в Украине - это парламентско-президентская форма правления. Поэтому от парламента, от Верховной рады, которая будет избрана 21 июля, зависит как раз принятие законодательных актов - тех, которые положены в основу минских соглашений", - сказал Медведчук в среду на встрече с председателем "Единой России", премьером РФ Дмитрием Медведевым в московском штабе ЕР.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
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Он пояснил, что и закон о выборах, и закон об амнистии, и принятый, но не введенный в действие закон об особом статусе, и изменения в конституцию, которыми предлагается автономный статус для Донбасса, - все это входит в полномочия парламента.
"Поэтому многое будет зависеть от того, кто придет в парламент. Мы надеемся, что это не будет "партия войны", как это было в этом парламенте. И мы надеемся, что мы можем это все сделать", - добавил политик.
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