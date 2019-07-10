Медведчук надеется, что на выборах в Раду не победит "партия войны"

Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь". 10 июля 2019

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук выразил надежду, что на предстоящих выборах в Верховную раду не победит "партия войны" и все законы, в том числе, по минским соглашениям, будут приняты.

"Форма правления в Украине - это парламентско-президентская форма правления. Поэтому от парламента, от Верховной рады, которая будет избрана 21 июля, зависит как раз принятие законодательных актов - тех, которые положены в основу минских соглашений", - сказал Медведчук в среду на встрече с председателем "Единой России", премьером РФ Дмитрием Медведевым в московском штабе ЕР.

Он пояснил, что и закон о выборах, и закон об амнистии, и принятый, но не введенный в действие закон об особом статусе, и изменения в конституцию, которыми предлагается автономный статус для Донбасса, - все это входит в полномочия парламента.