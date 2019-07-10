Медведев пожелал удачи на выборах в Раду партии Медведчука и Бойко

В московском офисе "Единой России" проходит встреча Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко и с членом политсовета партии Тарасом Козаком.

"Мы имеем партнёрские отношения с большим количеством партий, в том числе и правящей партией. Не знаю, получится ли у вас достигнуть такого результата, как у "Единой России". Но мы желаем вам успеха на выборах, включая возможность сформировать правящую коалицию", - сказал Медведев.