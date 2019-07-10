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РИА Новости

Медведев пожелал удачи на выборах в Раду партии Медведчука и Бойко

Вчера, 16:40
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пожелал удачи на выборах украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".
В московском офисе "Единой России" проходит встреча Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко и с членом политсовета партии Тарасом Козаком.
"Мы имеем партнёрские отношения с большим количеством партий, в том числе и правящей партией. Не знаю, получится ли у вас достигнуть такого результата, как у "Единой России". Но мы желаем вам успеха на выборах, включая возможность сформировать правящую коалицию", - сказал Медведев.
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Виктор МедведчукЮрий БойкоДмитрий МедведевРоссияУкраинаВ мире
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