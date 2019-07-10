В Башкирии троих молодых людей заподозрили в изнасиловании девочки

УФА, 10 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали троих молодых людей в Башкирии, обвиняемых в изнасиловании 14-летней девочки, сообщили в СУСК РФ по региону.
По данным следствия, инцидент произошел ночью 7 июля в Балтачевском районе.
"Трое молодых людей 21, 20 и 16 лет совершили действия сексуального характера в отношении своей 14-летней знакомой девушки. Впоследствии мать потерпевшей обратилась в правоохранительные органы",- говорится в сообщении следкома Башкирии.
На молодых людей было заведено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц".
"Обвиняемые задержаны, им предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения",- информирует ведомство.