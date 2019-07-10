В Башкирии троих молодых людей заподозрили в изнасиловании девочки

УФА, 10 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали троих молодых людей в Башкирии, обвиняемых в изнасиловании 14-летней девочки, сообщили в СУСК РФ по региону.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 7 июля в Балтачевском районе.

"Трое молодых людей 21, 20 и 16 лет совершили действия сексуального характера в отношении своей 14-летней знакомой девушки. Впоследствии мать потерпевшей обратилась в правоохранительные органы",- говорится в сообщении следкома Башкирии.

На молодых людей было заведено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц".