В Калининграде вынужденно сел самолет из-за пьяного дебошира

КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Самолет Airbus A321 авиакомпании S7, который совершал полет из Москвы в Дюссельдорф, совершил посадку в Калининграде из-за нетрезвого дебошира, сообщила РИА Новости представитель калининградского аэропорта Храброво Наталья Грицун.

"Известно, что гражданин России был нетрезвым, устроил скандал на борту, из-за чего экипажу Airbus A321 авиакомпании S7 пришлось запросить посадку в Калининграде. Мужчину передали сотрудникам полиции", - сказала Грицун.