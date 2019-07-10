Медведев: неправильно сворачивать диалог между партиями России и Украины

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Диалог между российскими и украинскими партиями свёрнут, это неправильно, заявил премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, отметив, что ЕР поддерживает желание партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" возобновить диалог.
"Диалог между российскими партиями и украинскими партиями свёрнут. Мы считаем, что это неправильно, и всячески поддерживаем намерения "Оппозиционной платформы" этот диалог возобновить", - сказал Медведев.
Вчера, 13:03На Украине за ответ на вопрос "чей Крым?" можно будет сесть. И подумать Давно пора было. Не признать Крым российским, нет. Начать сажать тех, кто это признал. Квалифицированные депутаты Рады в количестве трех человек (Парубий, Сюмар, Ионова) подготовили законопроект. Вопрос известен, ответ – три года лишения. Такое решение.
В московском офисе "Единой России" проходит встреча Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко и с членом политсовета партии Тарасом Козаком.