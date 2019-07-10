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РИА Новости

Приступы Меркель не похожи на болезнь Паркинсона, считает профессор

Вчера, 16:29
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© REUTERS / Hannibal HanschkeКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© REUTERS / Hannibal Hanschke
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Приступ дрожи канцлера Германии Ангелы Меркель вряд ли является признаком болезни Паркинсона, возможно, у нее ознобоподобный гиперкинез, который может быть вызван различными нарушениями в работе организма, считает профессор кафедры нервных болезней первого МГМУ имени Сеченова Ольга Воробьева.
Ранее в среду телеканал N-tv сообщил, что Меркель в третий раз за три недели испытала приступ дрожи во время официального мероприятия.
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Вчера, 14:54
Новый приступ. Ангеле Меркель опять нездоровится
"На болезнь Паркинсона это не похоже. При болезни Паркинсона иные характеристики тремора, нежели у нее. Это больше похоже на ознобоподобный гиперкинез", - рассказала РИА Новости Воробьева.
Она уточнила, что болезнь может сопровождать различные нарушения в работе организма, в том числе кардиоритмические и метаболические. При этом по одному симптому судить очень сложно и установить диагноз невозможно, подчеркнула Воробьева.
Ознобоподобный гиперкинез – симптом, который чаще всего связан с нарушением работы вегетативной нервной системы. Такая вегетативная реакция может сопровождать как изолированный приступ тревоги или паники, так и приступообразные органические нарушения, чаще всего кардиоритмические нарушения, например наджелудочковую тахикардию. Ознобоподобный гиперкинез, связанный с активацией симпатической нервной системой, может "оборваться" приемом холодной воды. Прием холодной воды способствует активации блуждающего нерва и выравниванию баланса между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системой.
Ангела Меркель
Вчера, 14:36
Меркель рассказала о своем состоянии после очередного приступа дрожи
Ранее канал N-tv продемонстрировал кадры встречи Меркель с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, у канцлера случился приступ сильной дрожи. Аналогичный приступ произошел у Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По ее словам, после выпитой воды ей стало гораздо лучше.
Очередной приступ дрожи случился в среду во время встречи канцлера в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. На видео, размещенном телеканалом, видно, как по всему телу Меркель проходит сильная дрожь. Приступ продлился около минуты, однако был менее сильный, чем предыдущие.
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Ангела МеркельГерманияВ мире
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