Приступы Меркель не похожи на болезнь Паркинсона, считает профессор

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Приступ дрожи канцлера Германии Ангелы Меркель вряд ли является признаком болезни Паркинсона, возможно, у нее ознобоподобный гиперкинез, который может быть вызван различными нарушениями в работе организма, считает профессор кафедры нервных болезней первого МГМУ имени Сеченова Ольга Воробьева.

Ранее в среду телеканал N-tv сообщил, что Меркель в третий раз за три недели испытала приступ дрожи во время официального мероприятия.

"На болезнь Паркинсона это не похоже. При болезни Паркинсона иные характеристики тремора, нежели у нее. Это больше похоже на ознобоподобный гиперкинез", - рассказала РИА Новости Воробьева.

Она уточнила, что болезнь может сопровождать различные нарушения в работе организма, в том числе кардиоритмические и метаболические. При этом по одному симптому судить очень сложно и установить диагноз невозможно, подчеркнула Воробьева.

Ознобоподобный гиперкинез – симптом, который чаще всего связан с нарушением работы вегетативной нервной системы. Такая вегетативная реакция может сопровождать как изолированный приступ тревоги или паники, так и приступообразные органические нарушения, чаще всего кардиоритмические нарушения, например наджелудочковую тахикардию. Ознобоподобный гиперкинез, связанный с активацией симпатической нервной системой, может "оборваться" приемом холодной воды. Прием холодной воды способствует активации блуждающего нерва и выравниванию баланса между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системой.

Ранее канал N-tv продемонстрировал кадры встречи Меркель с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, у канцлера случился приступ сильной дрожи. Аналогичный приступ произошел у Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По ее словам, после выпитой воды ей стало гораздо лучше.