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2019-07-10T16:28Z
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РИА Новости

В Италии почти 20 человек попали в больницу из-за града

Вчера, 16:28
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РИМ, 10 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Ветер, ливень и крупный град обрушились в среду утром на Адриатическое побережье Италии, в городе Пескара с травмами и ранениями в больницы обратились 18 человек, сообщает газета Repubblica.
Непогода принесла в область Абруццо сильные осадки с градом. Его размеры, по сообщению издания, достигали 5 сантиметров в диаметре. Пострадавшие, в числе которых беременная женщина, в основном получили повреждения головы и лица.
В Пескаре град нанес урон крышам, окнам домов и стеклам автомобилей. Движение в городе затруднено из-за потоков воды. Аналогичные проблемы с подтоплениями наблюдаются и в других городах региона.
В соседних областях Молизе и Эмилия-Романья град повредил автомобили и сельскохозяйственные угодья. На фотографиях с морского побережья видны перевернутые зонты и лежаки. Купальщики спасались от стихии бегством.
В связи с непогодой служба гражданской обороны установила оранжевый уровень опасности на части территории Тосканы. Желтый уровень угрозы действует в большинстве провинций почти всех областей севера и центра Италии: Ломбардии, Лацио, Умбрии, Лигурии, Венето и других.
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