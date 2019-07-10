В Италии почти 20 человек попали в больницу из-за града

РИМ, 10 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Ветер, ливень и крупный град обрушились в среду утром на Адриатическое побережье Италии, в городе Пескара с травмами и ранениями в больницы обратились 18 человек, сообщает . Ветер, ливень и крупный град обрушились в среду утром на Адриатическое побережье Италии, в городе Пескара с травмами и ранениями в больницы обратились 18 человек, сообщает газета Repubblica

Непогода принесла в область Абруццо сильные осадки с градом. Его размеры, по сообщению издания, достигали 5 сантиметров в диаметре. Пострадавшие, в числе которых беременная женщина, в основном получили повреждения головы и лица.

A Pescara ci hanno bombardato per bene!!! pic.twitter.com/3vdfmHSSeL — Paolo ✈️♉️ (@paolo_pesante) 10 июля 2019 г.

В Пескаре град нанес урон крышам, окнам домов и стеклам автомобилей. Движение в городе затруднено из-за потоков воды. Аналогичные проблемы с подтоплениями наблюдаются и в других городах региона.

В соседних областях Молизе и Эмилия-Романья град повредил автомобили и сельскохозяйственные угодья. На фотографиях с морского побережья видны перевернутые зонты и лежаки. Купальщики спасались от стихии бегством.

🌧 Chicchi di grandine impressionanti si sono abbattuti su #Pescara poche ore fa. La perturbazione si sta spostando verso sud. Questi alcuni danni nelle foto di Alessio Barbata pic.twitter.com/uNYxxCCXTW — Alan Conti (@fasbej) 10 июля 2019 г.