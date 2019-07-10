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РИА Новости

В Москве восстановили движение на Бутовской линии метро

Вчера, 16:28
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковское метро
Московское метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Движение по обоим путям открыто и вводится в график на Бутовской линии московского метро после сбоя, сообщает пресс-служба столичной подземки на своей странице в Twitter.
Ранее пресс-служба московского метрополитена сообщила, что на Бутовской линии нет движения поездов от станции "Улица Старокачаловская" до "Бунинской аллеи". В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами.
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В свою очередь, Мосгортранс опубликовал на своей странице в Twitter список автобусов, которые ходят в районе Бутовской линии метро.
"На Бутовской линии (12) открыто движение по обоим путям. Движение вводится в график", - говорится в сообщении.
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РоссияМосгортрансМосковский метрополитенПроисшествия
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