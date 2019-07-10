Социологи выяснили, что россияне предпочитают заказывать в ресторане

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более половины россиян предпочтут заказать в ресторане мясо, и только каждый десятый - рыбу, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, 53% опрошенных в первую очередь в ресторане выбрали бы мясо, 17% предпочли бы птицу, 11% - рыбу. Кроме этого, 10% респондентов заказали бы морепродукты, 7% сделали выбор в пользу вегетарианских блюд.

По данным опроса, более половины опрошенных (55%) едят рыбу чаще одного раза в месяц, 14% - раз в месяц, 16% - реже одного раза в месяц. Также среди опрошенных оказалось немало тех, кто совсем не ест рыбу и рыбные блюда, их 15%.

Среди тех, кто не употребляет рыбу еженедельно или не ест ее вообще, 38% опрошенных не любят ее, а для 20% качественная рыба слишком дорогая. Исследование показало, что 11% респондентов не нравится рыбный вкус или запах, а 9% не едят рыбу, потому что не умеют ее готовить.