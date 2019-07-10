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РИА Новости

Социологи выяснили, что россияне предпочитают заказывать в ресторане

Вчера, 16:23
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПовар на кухне ресторана
Повар на кухне ресторана
© РИА Новости / Максим Блинов
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Повар на кухне ресторана. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более половины россиян предпочтут заказать в ресторане мясо, и только каждый десятый - рыбу, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Согласно результатам исследования, 53% опрошенных в первую очередь в ресторане выбрали бы мясо, 17% предпочли бы птицу, 11% - рыбу. Кроме этого, 10% респондентов заказали бы морепродукты, 7% сделали выбор в пользу вегетарианских блюд.
По данным опроса, более половины опрошенных (55%) едят рыбу чаще одного раза в месяц, 14% - раз в месяц, 16% - реже одного раза в месяц. Также среди опрошенных оказалось немало тех, кто совсем не ест рыбу и рыбные блюда, их 15%.
Среди тех, кто не употребляет рыбу еженедельно или не ест ее вообще, 38% опрошенных не любят ее, а для 20% качественная рыба слишком дорогая. Исследование показало, что 11% респондентов не нравится рыбный вкус или запах, а 9% не едят рыбу, потому что не умеют ее готовить.
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Опрос ВЦИОМ проведен 2-4 июля 2019 года по заказу Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) в рамках подготовки к III Международному рыбопромышленному форуму, который проходит 10-11 июля 2019 года в Санкт-Петербурге. Опрос проводился среди 800 россиян в возрасте от 18 до 24 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. полевых работ.
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"Общественные мнения"ВЦИОМРоссияОбщество
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